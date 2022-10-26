رئيس الجمهورية يستقبل وفدا عن شركة ميتا المالكة لفايسبوك

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وفدا ممثلا لشركة “ميتا” المتخصصة في التواصل الاجتماعي، يرأسه كوجو بويكي نائب رئيس السياسات العامة مع الحكومات لإفريقيا والشرق الأوسط وتركيا.

وكان اللقاء فرصة للإطلاع على إمكانيات الجزائر في مجال استخدام التكنولوجيات الحديثة، بما يضمن حرية التعبير بعيدا عن خطابات الكراهية والقذف والشتم.

وسمح اللقاء بإبراز قدرات الجزائر من البنى التحتية خاصة شبكة الألياف البصرية، والتطور السريع للشركات الناشئة، مما يخلق فرص النجاح في مجالات الاستثمار وترقية عدة قطاعات خدماتية.

حضر اللقاء عن الجانب الجزائري، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين مهدي وليد، والمدير العام للاتصال برئاسة الجمهورية كمال سيدي سعيد.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...