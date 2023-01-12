رئيس الجمهورية يدشن ملعب نيلسون مانديلا ببراقي رسميا

12 يناير، 2023

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،اليوم الخميس، على تدشين ملعب نيلسون مانديلا ببلدية براقي بالعاصمة،وذلك تحسبا لاحتضان بطولة أمم إفرقيا للمحليين “شان 2022”.

وقد حظي الرئيس تبون باستقبال كل من الفريق أول سعيد شنقريحة، ووزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق،والي العاصمة محمد رابحي والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي رئيس البلدية وكذا رئيس اللجنة الأولمبية رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفيزف، رئيس الفيفا أنفنتينو، رئيس الكاف باتريس موتسيبي،بالإضافة إلى حفيد الزعيم الجنوب إفريقي الراحل، نيلسون مانديلا “شيف زووليفوليل مانديلا”.

حورية سعداوي

12 يناير، 2023

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