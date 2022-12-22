سيتطرق إلى الرواتب ومناصب الشغل…مقتطفات من لقاء الرئيس تبون

22 ديسمبر، 2022

قال الرئيس تبون، في مقتطفات من اللقاء الإعلامي الذي من المرتقب أن يتم بثه سهرة اليوم، إننا نمضي دوما نحو تعزيز القدرة الشرائية للمواطن ورفع الرواتب سنويا، ونلتزم بأن مناصب العمل متوفرة بالنسبة لخريجي المدارس”.

وبخصوص الأموال المنهوبة، أكد الرئيس تبون استرجاع مبالغ معتبرة من الأموال المنهوبة، كاشفا عن استمرار متابعة ملف الأموال المُخزنة.

وأضاف، سيأتي يوما تُصبح فيه الرقمنة واقعا والمستور سينكشف، لابد من تعميم الرقمنة حتى نتمكن من إحصاء عدد العائلات التي لديها دخل واحد.

وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى أن الاستثمار في الجزائر ليس مغامرة وإنما هو استثمار مضمون.

يذكر أنه كشفت رئاسة الجمهورية في بيان لها اليوم الخميس، أن اللقاء الإعلامي يُبث سهرة اليوم بداية من الساعة 20:30 عبر قنوات التلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية.

فايزة سايح

22 ديسمبر، 2022

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