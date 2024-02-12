رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تقييميا لعمل الوكالة الفضائية الجزائرية

12 فبراير، 2024

ترأس اليوم، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، إجتماعا خُصّص لتقييم عمل الوكالة الفضائية الجزائرية، وبحث وضعيتها الحالية من الجانبين الهيكلي والمالي، وكيفيات تطوير عملها، حسب ما أورده بيان رئاسة الجمهورية.

و تقرّر حسب ذات المصدر، تزويد الوكالة بأحدث الوسائل التقنية الفضائية، تماشيا مع التكنولوجيا الحديثة، وكذا رصد الإمكانيات المالية والبشرية المكوّنة، في اختصاصات عالية ودقيقة، من خرّيجي معاهد التعليم العالي للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، وفق نظرة استشرافية، تمتد إلى غاية 2040، وهذا بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للجزائر.

و حضر الإجتماع، الوزير الأول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وزير المالية، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع، المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، رئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد، بالجيش الوطني الشعبي، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

12 فبراير، 2024

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