رئيس الجمهورية: تذليل كل الصعوبات للشروع في تصنيع سيارات فيات

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حرص الجزائر على إقامة شراكة إستراتيجية مع إيطاليا وتعزيز التعاون بين البلدين ليشمل مختلف المجالات والقطاعات. مشددا على ضرورة الإسراع في الشروع في تصنيع سيارات “فيات”.

وجاء ذلك خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الـ54 لمعرض الجزائر الدولي، والتي تعرف لأول مرة إطلاق صالون جزائري رقمي لعرض القطاعات الإستراتيجية.

وتوقف رئيس الجمهورية عند الجناح المخصص لإيطاليا “ضيف شرف هذه الطبعة”. حيث تبادل الحديث مع مختلف المتعاملين وأبرز أهمية التعاون بين البلدين في عدة مجالات.

و بهذا الخصوص أعرب الرئيس تبون عن إرتياحه لمستوى العلاقات بين الجزائر وإيطاليا التي تعود لسنوات طويلة. مشيرا الى أن الجزائر مستعدة للتعاون مع إيطاليا في كل المجالات التي تهم البلدين.

ولدى توقفه عند الجناح المخصص لشركة “فيات” لصناعة السيارات، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في الشروع في تصنيع سيارات هذه العلامة الإيطالية بالجزائر بما يلبي احتياجات السوق الوطنية.

في حين شدد الرئيس تبون على أن الدولة حريصة على تذليل الصعوبات، قائلا بهذا الخصوص أنه في حال وجود أي مشكل يحول دون تحقيق هذا الهدف. يمكن “التوجه الى وزير القطاع المعني و منه مباشرة إلى رئاسة الجمهورية”.

رمزي أحمد توميات

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