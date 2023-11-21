رئيس الجمهورية: العلاقات مع تركيا قوية

أعرب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على زيارته للجزائر برغم الظروف الخاصة والاستثنائية التي تطبع الأوضاع الحالية على المستوى الاقليمي والدولي.

وجاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة مع الرئيس التركي، أين أكد الرئيس تبون أن اللقاء كان فرصة ثمينة تم التطرق فيها للانجازات التي تحققت في العلاقات مع البلدين.

وقال رئيس الجمهورية: “العلاقات بين الجزائر وتركيا علاقات قوية وذات آفاق مفتوحة لمزيد من التعاون نظرا للارادة الصادقة للبلدين، ولدينا ديناميكية للتعاون والتبادل التجاري الذي شهد تطورا في السنوات الأخيرة يعكسه حجم التبادلات التجارية”.

كما أبرز الرئيس تبون أن الجزائر أصبحت ثاني شريك تجاري في افريقيا بالنسبة للتركيا والوجهة الأولى للاستثمارات التركية في افريقيا.

في المقابل كشف رئيس الجمهورية أنه تطرق مع نظيره أردوغان للملفات الحساسة وعلى رأسها ملف الشرق الاوسط بكل أبعاده وتداعياته وما يحدث منذ أسابيع من مأساة انسانية جراء الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

وفي هذا الصدد، شدد الرئيس تبون على تأكيده رفقة أردوغان على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف في حدود 67 مبرزا أن التنديد بالجرائم يجب أن ييقترن بتحرك عاجل لوقف التوسع الاستيطاني ويوقف العدوان ضد الفلسطينيين في الضفة ويقود من يقف وراء العدوان أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتابع رئيس الجمهورية قائلا:“تطرقنا الى قضايا الساحل وقضية الضراء الغربية وسجلنا توافقا في وجهات النظر في هذه الملفات”.

رمزي أحمد توميات

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