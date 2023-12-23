رئيس الجمهورية: “أولينا اهتماما كبيرا بالمجتمع المدني ليكون سدا منيعا لمختلف التحديات”

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه، الوزير الأول نذير العرباوي، خلال أشغال المنتدى الوطني للمجتمع المدني، بقصر الأمم، بالعاصمة، أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالمجتمع المدني ليكون سدا منيعا لمختلف التحديات، مؤكدا أن توجهات الجزائر الحالية جعلت من المجتمع المدني و الشباب ركيزة.

كما أشار الرئيس تبون في كلمته، إلى أن حركية المجتمع المدني سمحت ببعث نقاش بَنّاء وبعث سبل بحث التحديات، مضيفا أن هناك ارتياحا بخصوص الحركية التي يعرفها المجتمع المدني.

و أكد رئيس الجمهورية، أن النشاط المتواصل والمكلف للمرصد الوطني للمجتمع المدني ومختلف الفعاليات والندوات المنظمة عبر مختلف الولايات وصولا إلى هذا المنتدى يمثل تجسيدا للرؤية الاستراتيجية للدولة.

كما قال الرئيس عبد المجيد تبون، خلال كلمته،أن “الرؤية الاستراتيجية الهادفة للدولة، ولأول مرة في تاريخ الجزائر إلى تكريس المجتمع المدني باعتباره شريكا فاعلا قادرا على تحمل المسؤولية مشاركا في المشروع النهضوي الذي التزمنا به”.

شرف الدين عبد النور

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