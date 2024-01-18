رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية بالجزائر ابتداءً من يوم غد الجمعة

18 يناير، 2024

يشرع رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، محمد بمب مكت، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، في زيارة رسمية إلى الجزائر، بداية من يوم غد الجمعة، 19 جانفي.

و ستدوم هذه الزيارة إلى غاية الإثنين، 22 جانفي، حيث ستكون حسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فرصة لتوطيد العلاقات الممتازة التي تجمع البلدين منذ عقود، وبحث إمكانية ترقية التعاون المشترك في شتى الأصعدة وإعطائه دفعا إضافيا بما يناسب مستوى العلاقات الثنائية.

كما سيجري محمد بمب مكت، خلال إقامته بالجزائر، محادثات مع رئيسي غرفتي البرلمان، كما سيعقد لقاءات مع بعض كبار المسؤولين في الدولة.

شرف الدين عبد النور

18 يناير، 2024

مقالات ذات صلة

عون يأمر بتحديد المساحات العقارية غير المستغلة بمركب الحجار لتوجيهها للإستثمار

15 يناير، 2024

المغرب يستغل عملية تحديد الهوية لجلب المزيد من المستوطنين الى الصحراء الغربية

21 أغسطس، 2021

وزارة الثقافة: إنشاء لجنتين للتكوين الفني بالمدارس

2 أكتوبر، 2022

حماد: الجزائر أصبحت تمتلك خبرة في تنظيم المنافسات الرياضية

30 أبريل، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: