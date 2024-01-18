رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية بالجزائر ابتداءً من يوم غد الجمعة

يشرع رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، محمد بمب مكت، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، في زيارة رسمية إلى الجزائر، بداية من يوم غد الجمعة، 19 جانفي.

و ستدوم هذه الزيارة إلى غاية الإثنين، 22 جانفي، حيث ستكون حسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فرصة لتوطيد العلاقات الممتازة التي تجمع البلدين منذ عقود، وبحث إمكانية ترقية التعاون المشترك في شتى الأصعدة وإعطائه دفعا إضافيا بما يناسب مستوى العلاقات الثنائية.

كما سيجري محمد بمب مكت، خلال إقامته بالجزائر، محادثات مع رئيسي غرفتي البرلمان، كما سيعقد لقاءات مع بعض كبار المسؤولين في الدولة.

شرف الدين عبد النور

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