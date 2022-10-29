رئيس البرلمان العربي: نثق في قدرة الجزائر على إنجاح القمّة الاستثنائية

قال رئيس البرلمان العربي, عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن:” البرلمان العربي يثق كثيرا في قدرة الجزائر على إنجاح فعاليات القمة بما يحقق آمال وتطلعات الشعوب العربية”.

وأكد العسومي، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية أن هذه القمة تكتسي أهمية استثنائية حيث يأتي انعقادها في لحظة حاسمة تتزايد فيها التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها الدول العربية.

والتي تتطلب كثر من أي وقت مضى، زيادة وتيرة التعاون و التضامن العربي والدفع بمسيرة العمل العربي المشترك لمواجهة هذه التحديات وتحقيق آمال وطموحات الشعب العربي في الأمن والتنمية والاستقرار، يضيف ذات المتحدث

و أوضح رئيس البرلمان العربي أن أهمية هذه القمة تزداد لكونها تأتي بعد مرور نحو ثلاث سنوات من قمة تونس-2019 و هو ما يفرض تحديات ويلقي بأعباء إضافية على جدول أعمال القمة العربية التي تستضيفها الجزائر.

كما أبرز نفس المسؤول، الظروف الاستثنائية الدولية و إلاقليمية التي تلتئم فيها القمة العربية، على غرار الأزمة في ليبيا واليمن وتزايد اعتداءات جيش الاحتلال بفلسطين، اثار جائحة كورونا والتي تفرض نفسها بقوة على جدول أعمال موعد الجزائر.

في المقابل يتطلع البرلمان العربي لأن تكون قمة الجزائر بمثابة نقلة نوعية للعمل العربي المشترك تجاه كافة قضايا المنطقة، وفي مقدمتها قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى سبل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات التصعيدية والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال.

رمزي أحمد توميات

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