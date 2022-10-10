رئيسة الوزراء الفرنسية: هذا هو سبب اختياري الجزائر كأول وجهة خارجية منذ استئناف مهامي

10 أكتوبر، 2022

قالت اليوم الاثنين رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، إنها اختارت الجزائر، كأول وجهة خارجية لها. منذ تعيينها على رأس الوزارة الأولى الفرنسية.

وجاء ذلك خلال إشرافها رفقة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان. على افتتاح أشغال منتدى الأعمال الجزائريين الفرنسيين، بالجزائر العاصمة.

وأوضحت، بورن أنها اختارت الجزائر كوجهة أولى. للعمل على تطبيق الاتفاقيات التي أمضاها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. من أجل تجديد الشراكة بين البلدين.

وكشفت ذات المتحدثة، أن اللقاءات الثنائية بين البلدين خلال المنتدى. ستركز بشكل أساسي على فرص الاستثمار في الجزائر بفضل قانون الاستثمار الجديد. الذي دخلت نصوصه التنفيذية حيز التنفيذ.

كما جددت المسؤولة الفرنسية، رغبة الجانب الفرنسي في تجسيد “شراكة متجددة” وفق إعلان الجزائر الذي وقع في نهاية شهر أوت. بالاشتراك بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكشفت بورن، أن اجتماع هذه اللجنة الحكومية، الذي حضره حوالي 15 وزيرا فرنسيا ام خلاله توقيع عدة اتفاقيات فنية يرسخ دورة ديناميكية جديدة ومستدامة ستفيد الشعبين، معتبرة ان إمضاء هذه الاتفاقيات دليل على التزام البلدين بتنفيذ علاقة متجددة . لبناء تعاون أوثق بين فرنسا والجزائر.

ليديا كبيش

10 أكتوبر، 2022

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