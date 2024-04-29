رئيسا كينيا و موريتانيا يُحمّلان لعرباوي نقل تحياتهما وتقديرهما للرئيس تبون

حمّل الرئيس الكيني، اليوم، الوزير الأول، نذير العرباوي، نقل تحياته و تقديره البالغ، إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مُنوّها بالعلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين.

و جاء ذلك، حسب بيان مصالح الوزير الأول، خلال اللقاء الذي جمع نذير العرباوي، اليوم، برئيس جمهورية كينيا، وليام روتو، على هامش انطلاق أشغال قمة المؤسسة الدولية للتنمية “IDA21” من أجل تعبئة الموارد لافريقيا، المنعقدة بالعاصمة نيروبي،

كما حمّل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، الوزير الأول، نقل تحياته الخاصة و بالغ تقديره، إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و تمنياته للشعب الجزائري، بدوام التقدم والازدهار.

شرف الدين عبد النور