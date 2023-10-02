ديدوش: أزيد من 1.5 مليون سائح أجنبي زار الجزائر هذا العام

2 أكتوبر، 2023

قام أزيد من 1.5 مليون سائح أجنبي بزيارة لجزائر هذا العام، حسبما كشف عنه وزير السياحة والصناعات التقليدية، مختار ديدوش، اليوم الإثنين.

وأفاد ديدوش أن هذا الرقم من السياح، تم تسجيله خلال فترة من جانفي إلى أوت الماضي كاشفا أن الولايات الجنوبية، سجلت لوحدها توافد 26 ألف زائر.

في المقابل كشف ذات المتحدث، أن عدد المؤسسات الفندقية التي دخلت حيز الخدمة بلغ 47 مؤسسة في مختلف ولايات الوطن وعدد الوكالات السياحية والأسفار بلغ هذه السنة 2741 وكالة.

أما بخصوص موسم الاصطياف، فأكد المسؤول الأول عن قطاع السياحة، أن عدد الشواطئ في الجزائر وصل إلى 617 شاطئ منها 437 شاطئ مسموح للسباحة.

رمزي أحمد توميات

2 أكتوبر، 2023

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