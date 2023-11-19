دفن 50 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة

19 نوفمبر، 2023
دفن 50 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة

كشف مدير المقبرة العسكرية بالكيان المحتل، في “جبل هرتزل”، بالقدس الغربية، ديفيد أورين باروخ، عن دفن 50 جنديا صهيونيا، خلال 48 ساعة، في وقت سابق دون أن يذكر الوقت، حسب مصادر إعلامية.

وقال ذات المتحدث: “نمر بفترة تتم فيها كل ساعة جنازة، وأحيانا كل ساعة ونصف”، و أضاف، “تعين علينا فتح كمية كبيرة من القبور، وفي جبل هرتزل وحده، أحضرنا نحو 50 جثة لدفنها خلال 48 ساعة”.

من جهته، قال جيش الإحتلال الصهيوني، إن 380 جنديا وضابطا قُتلوا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، كما قُتل 60 عسكريا في الحرب البرية شمالي قطاع غزة، منذ 27 أكتوبر الماضي.

شرف الدين عبد النور

19 نوفمبر، 2023

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