دربال يشدد على ضرورة تجهيز أنظمة تطهير المياه بتقنية التطهير الثلاثي

30 ديسمبر، 2023

أكد وزير الري، طه دربال،  على ضرورة تشغيل كل أنظمة التطهير و تجهيزها بتقنية التطهير الثلاثي من أجل إعادة استعمال وتثمين كل المياه المصفاة في السقي بالدرجة الأولى .

وجاء ذلك خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية معسكر، حيث استمع لعرض شامل حول وضعية الموارد المائية. وواقع الخدمة العمومية للمياه بالولاية

وأمر دربال بضرورة التكفل بانشغالات المواطنين. بصفة عامة والفلاحين بصفة خاصة، لأن الولاية تتمتع بطابع فلاحي بامتياز.

في حين عاين الوزير، مشروع أشغال تدعيم سد شرفة 02، حيث أمر المؤسسات المكلفة بالاشغال بالاسراع في الانجاز والعمل بنظام 3×8 مع مراعاة معيار الجودة والدقة في الأشغال.

رمزي أحمد توميات

30 ديسمبر، 2023

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