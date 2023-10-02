خلال معالجتها لقضيتين منفصلتين…مصالح الأمن توقف شبكات إجرامية تتاجر بالمخدرات و المؤثرات العقلية بالعاصمة

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الادارية حسين داي، بأمن ولاية الجزائر، خلال معالجتها للقضية الأولى من بين القضيتين اللتين عالجتها، 3 أشخاص مشتبه فيهم عن قضية تكوين جمعية اشرار لغرض المتاجرة في المخدرات (القنب الهندي)، حسب ما كشفه بيان خلية الاتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و جاءت قضية الحال، حسب ذات المصدر، بناءً على معلومة أمنية وردت إلى علم عناصر الفرقة مفادها تواجد أشخاص مشبوهين، حازوا على كمية معتبرة من المخدرات “القنب الهندي”، قاموا باخفاءها على مستوى إحدى عمارات بشارع محمد بلوزداد – بلكور-.

و عليه، قامت الضبطية القضائية لذات الفرقة بتكليف عناصرها للترصّد لهم و العمل على إيقافهم، أين تم رصد فعلا تواجد 3 مشبوهين مقابل ذات العمارة، ليتم إعداد خطة لإيقافهم.

و بعد اخضاعهم لعملية التلمس الجسدي و كذا تفتيش مكان إخفائهم لتلك السموم ( مدخل العمارة)، تم ضبط 9 صفائح من المخدرات من نوع “القنب الهندي” قدّر وزنها بـ920 غ، ليتم ايقافهم جميعا و اقتيادهم إلى المقرمن أجل استكمال الإجراءات، يضيف البيان ذاته.

مواصلة التحريات و الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا النوع من القضايا، و بعد إخطار النيابة المختصة إقليميا، تم استصدار أذونات تفتيش لمساكنهم،أين تم حجز ميزان الكتروني استعمل في وزن المخدرات السالفة الذكر.

ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي بموجب ملف إجراءات قضائية، يختم بيان الأمن.

و في القضية الثانية، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن ذات المقاطعة، من توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض المتاجرة في المؤثرات العقلية، مع حمل أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس.

قضية الحال جاءت على إثر دوريات لعناصر الفرقة في حدود الساعة الواحدة صباحا على مستوى قطاع الاختصاص لحسين داي، أين لفت انتباههم شخص مشبوه، و بعد استيقافه و إخضاعه لعملية التلمس الجسدي، ضُبط بحوزته على 45 كبسولة من المؤثرات العقلية.

و بعد التحريات، تم التوصل إلى توقيف المشتبه فيهما الاثنان اللذان قاما بتمويله بهذه السموم.

و بعد إخطار النيابة المختصة إقليميا من قبل الضبطية القضائية للفرقة و استصدار تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكنيهما، تم ضبط وحجز 455 كبسولة آخرى من المؤثرات العقلية و كذا أسلحة بيضاء، و مبلغ مالي من عائدات البيع قُدّر بـ 14500دج.

هذا و تم تقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي وفقا لملف إجراءات جزائية، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

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