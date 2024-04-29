خلال لقائه بالوزير الأول…رئيس الوزراء الإثيوبي يشيد بمواقف الجزائر في الدفاع عن قيم ومبادىء القارة الأفريقية

خلال لقائه بالوزير الأول…رئيس الوزراء الإثيوبي يشيد بمواقف الجزائر في الدفاع عن قيم ومبادىء القارة الأفريقية

إلتقى الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم، على هامش مشاركته في أشغال قمة المؤسسة الدولية للتنمية ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي.

و أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، للوزير الأول، نذير العرباوي، عن تقديره البالغ لرئيس الجمهورية، متطلعا إلى زيارته إلى إثيوبيا، لمواصلة العمل من اجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما أشاد آبي أحمد علي، بمواقف الجزائر، التي اعتبرها من ضمن الدول القلائل الأصيلة التي لازالت تدافع عن قيم ومبادىء القارة الأفريقية.

شرف الدين عبد النور