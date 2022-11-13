خبراء صينيون يكتشفون علاجا جديدا لمرضى سرطان الثدي

وُفّق خبراء صينيون من “مركز شانغهاي للسرطان” في اكتشاف علاج جديد لمرضى سرطان الثدي الثلاثي السلبي، يساعد في إيجاد حلول جديدة حول هذا المرض الشرس بطريقة دقيقة.

و يتمثل هذا العلاج المكتشف حديثا، في كونه نوع من النسخ الخاصة بالورم (تي أس تي)، وهو ورم تشتق النسخ الخاصة به من تضافر الحمض النووي الريبي، غير الطبيعي في الخلايا السرطانية، كما أن هذه النسخ تمثل عاملا يؤدي إلى تطور الخلايا السرطانية.

حيث أوضح معد الدراسة، وقائد الفريق الباحث شاو تشي مين : “لقد اكتشفنا عددا كبيرا من النسخ الخاصة، بالورم في خلايا سرطان الثدي الثلاثي السلبي، مع كون مستقبلات البلاعم ذات (البنية الكولاجينية – تي أس تي)، وهي النوع الأكثر تعبيرا، ووجدنا أن التعبير عن مستقبلات البلاعم ذات البنية الكولاجينية كان مرتبطا بنتائج سيئة في المرضى الذين يعانون من هذا النوع الفرعي من سرطان الثدي وكان عاملا رئيسيا يعزز تطور الورم”.

و أشار بالقول : “أن الدراسات الأخرى أكدت لنا أن التعبير عن الهدف العلاجي المحدد حديثا يمكن أن تمنعه مثبطات (بي آي تي) والتي من المتوقع أن تصبح حلا للعلاج الدقيق للأورام”.

و يعتبر داء سرطان الثدي الثلاثي السلبي، نوعا فرعيا من سرطان الثدي، إلا أنه لديه خطر أكبر بكثير لمعاودة الظهور والانتشار، مقارنة مع الأنواع الفرعية الأخرى، حيث ظل علاج هذا النوع من السرطان غير كاف، بسبب الافتقار إلى أهداف علاجية فعالة متاحة.

حورية سعداوي

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