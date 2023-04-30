حماد: الجزائر أصبحت تمتلك خبرة في تنظيم المنافسات الرياضية

أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، أن الجزائر أصبحت تمتلك اليوم خبرة في تنظيم المنافسات الرياضية، مبرزا أنها تحضر بشكل جيد للألعاب العربية التي ستجرى في الجزائر ما بين 5 إلى 15 جويلية القادم.

وقال حماد في تصريحات لوسائل الإعلام بعد لقاء المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، :”سنكون في مستوى الحدث العربي”، مشيدا برفقاء اللاعب أناتوف الذين أبهروا أمام المنتخب الصومالي في المباراة الافتتاحية لكأس إفريقيا لأقل من 17سنة.

واعتبر ذات المتحدث أنّ مستوى اللقاء كان مقبولا وسيتحسن بمرور المباريات، مُضيفا أنه يتمنى بلوغ أشبال المدرب أزرقي رمان إلى أبعد نقطة من البطولة والتأهل إلى المونديال، داعيا الجماهير إلى الحضور بقوة في اللقاءات القادمة بهدف دعم المنتخب الوطني لبلوغ أهدافه.

وأضاف وزير الشباب والرياضة بالقول: ”لا يخفى عليكم أن اللاعبين يحضرون حاليا للامتحانات في الفترة الحالية. وننتظر أن في اللقاءات القادمة حضور الأنصار بقوة من أجل دعم الفريق”.

رمزي أحمد توميات

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