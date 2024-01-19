الرئيسية/الأولى/حصري/ شاهد “ساديو ماني” ونجوم منتخب السينيغال يؤدون صلاة الجمعة رفقة أنصار المنتخب الجزائري حصري/ شاهد “ساديو ماني” ونجوم منتخب السينيغال يؤدون صلاة الجمعة رفقة أنصار المنتخب الجزائري 19 يناير، 2024 شاهد “ساديو ماني” ونجوم منتخب السينيغال يؤدون صلاة الجمعة رفقة أنصار المنتخب الجزائري بمسجد “الحاج لمين بامبا” بمدينة ياموسوكرو الإفوارية شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 19 يناير، 2024 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة