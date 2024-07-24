حشيشي يرفض إستقالة حاج رجم من رئاسة مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر

إستقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، صباح اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر، محمد حكيم حاج رجم، بمقر المديرية العامة للشركة، للحديث عن وضعية ومستقبل النادي.

ورفض حشيشي، حسب بيان نادي مولودية الجزائر، إستقالة حاج رجم وحثّه على ضرورة مواصلة المشروع الرياضي للفريق، أين أثنى على قيادة الفريق للعودة إلى منصة التتويجات من خلال حصد لقب البطولة عن جدارة واستحقاق، وبلوغ نهائي كأس الجمهورية.

كما أكد رشيد حشيشي، لحاج رجم، بأنه يحظى بالدعم المطلق من الرئيس المدير العام ومن الشركة المالكة سوناطراك لمواصلة ما تم بناؤه لحد الآن في بيت المولودية المقبل على المنافسة على أربع جبهات بداية برابطة أبطال إفريقيا، يضيف ذات المصدر.

وكان حاج رجم، قد أعلن أمس، عن استقالته من رئاسة مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر على خلفية تنقل أنصار المولودية إلى مقر سكنه.

شرف الدين عبد النور