حشيشي: القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز هي إعتراف بدور الجزائر في المشهد الدولي لسوق الغاز

29 فبراير، 2024

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي, أن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز, التي انطلق اجتماعها اليوم الخميس, هي اعتراف بدور الجزائر في المشهد الدولي لسوق الغاز.

و أفاد حشيشي, أن الرهان الرئيسي لهذا اللقاء يكمن في تعزيز العلاقات مع شركات الدول المصدرة للغاز ومناقشة الفرص التي توفرها سوق الغاز.

و أضاف الرئيس المدير العام لسوناطراك, أن جميع الفاعلين في قطاع الغاز سيسعون إلى توفير الظروف المناسبة للخروج بخارطة طريق توافقية لتحقيق استقرار سوق الغاز و طمأنة المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

كما أشار حشيشي, أن هذا الاجتماع يشكل أرضية رفيعة المستوى ستسمح بالتوصل إلى التوافق الضروري حول كيفية حل سويا للإشكاليات الكبرى التي تؤثر على تطور سوق الغاز.

سهام قريمش

29 فبراير، 2024

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