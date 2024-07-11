حركة البناء الوطني تُثمّن قرار الرئيس تبون بالترشح لعهدة ثانية

ثمّنت حركة البناء الوطني، في بيان لها، اليوم، قرار الرئيس عبد المجيد تبون، بإعلان نيته للترشح لعهدة ثانية.

وجاء في بيان الحركة، “انسجاما مع قرار مجلسها الشورى الوطني، بتاريخ 24 ماي الفارط، و الذي رشحت فيه حركة البناء الوطني المواطن عبدالمجيد تبون لخوض غمار الاستحقاق الرئاسي الانتخابي، المقررة ل 07 سبتمبر 2024 ، و بإعلان نيته الترشح لعهدة ثانية، مساء هذا اليوم الخميس 11 جويلية 2024 ، فإن حركة البناء تعرب عن ارتياحها الكبير لهذا القرار الهام و تثمن عاليا استجابة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لنداء الصادق لحركة البناء الوطني”.

وأكدت حركة البناء الوطني، بهذه المناسبة الهامة، عن جاهزيتها التامة لانجاح هذا الموعد الانتخابي الهام للجزائر، و تجندها التام للمساهمة في تنشيط حملة انتخابية نوعية في كل ربوع الوطن، ومن أجل مشاركة شعبية قوية.

شرف الدين عبد النور