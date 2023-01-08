حجز أكثر من 28297 قرص مهلوس خلال ديسمبر المنصرم

8 يناير، 2023

تمكنت عناصر شرطة العاصمة في  شهر ديسمبر الفارط من حجز أكثر من 2 كلغ من القنب الهندي و28297 قرص مهلوس في قضايا مختلفة لاسيما المتعلقة بقضايا الترويج غير المشروع بالمخدرات، المؤثرات العقلية وكذا المخدرات الصلبة، وهذا خلال حصيلة سجلتها شرطة العاصمة خلال شهر ديسمبر المنصرم،حسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

كما تمكنت ذات المصالح،من حجز 53.72 غرام من الكوكايين، 2.51 غرام من الهيروين 5.41 غرام من الأفيون و 257 قارورة محلول مخدر،يختم البيان.

 

حورية سعداوي

8 يناير، 2023

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