حجز أزيد من 08 كلغ من الكيف المعالج بوهران

نجحت فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران. في الإطاحة بشبكة إجرامية تورط أفرادها في المتاجرة بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية.

وجاءت العملية بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا من قبل عناصر الفرقة. والتي مفادها قيام افراد الشبكة بتمرير كمية من المخدرات قادمة من الحدود الغربية للوطن. قصد إبرام صفقة وسط مدينة وهران.

ومكنت العملية من توقيف 04 أشخاص تتراوح أعماهم مابين 31 و41 سنة. وحجز كمية من المخدرات قدر وزنها بـ 08 كلغ و300 غرام من الكيف المعالج وذلك بعد تتبع وترصد نشاط افراد هذه الشبكة وإسستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران. واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف وتمديد الاختصاص.

كما تم تحرير إجراء قضائي موضوعه جناية الإستيراد الحيازة والتخزين النقل والعرض قصد البيع بطريقة غير مشروعة للمخدرات. ضمن جماعة إجرامية منظمة، مع العود ضد المتورطين سيحالون بموجبه أمام العدالة

رمزي أحمد توميات

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