حجز أزيد من نصف مليون قرص مهلـوس بالوادي و تمنراست

24 يناير، 2024

تمكنت الوحدات العملياتية للأمن الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، بكل من ولايتي الوادي وتمنراست، من شلِّ نشاط شبكتين إجراميتين تختصان في المتاجرة بالمؤثرات العقلية، وضبط 612345 كبسولة بريغابالين، مع توقيف 05 أشخاص.

و نفّذت العملية الأولى، حسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الوادي، التي ضبطت 372225 كبسولة من نوع بريغابالين، مع توقيف 01 شخص وحجز مركبة سياحية.
فيما أسفرت العملية الثانية، المنجزة من طرف أمن ولاية تمنراست، حسب ذات المصدر، عن ضبط 240120 كبسولة من نوع بريغابالين، وتوقيف 04 أشخاص وحجز شاحنة ومركبة سياحية.
كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، يضيف المصدر ذاته.
شرف الدين عبد النور
24 يناير، 2024

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