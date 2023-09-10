حالة وفاة و 4 جرحى في حادث مرور بتبسة

أعلنت مصالح الحماية المدنية في بيان لها منذ قليل، عن تسجيل حالة وفاة و 04 جرحى في حادث مرور بولاية تبسة.

و قالت الحماية المدنية في بيانها، “تدخلت مصالحنا على الساعة 13سا35د من أجل حادث اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بلدية المريج و دائرة الونزة”.

وأضافت ذات المصالح، “خلّف الحادث وفاة شخص ذكر 57 سنة واصابة 04 آخرين بجروح مختلفة تم إسعافهم في عين المكان، أما الوفاة فحُوّلت إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي”، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...