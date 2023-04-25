جنوحات يؤكد: مرض الملاريا تحت السيطرة

أكد كمال جنوحات رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة، إن الوضع الصحي في الجزائر لا يبعث على القلق جرّاء مرض الملاريا.

ولم يستبعد جنوحات في تصريح لـ”ميلتيميديا الإذاعة”، إمكانية إدراج هذا اللقاح ضمن قائمة اللقاحات الرئيسية المعتمدة في الجزائر. وكذا العمل على جلبه مستقبلاً إذا استدعى الأمر ذلك.

وطمأن جنوحات، بأت الملاريا تحت السيطرة بالجزائر. وذلك بشهادة منظمة الصحة العالمية سنة 2019، مشيرا إلى استمرار تسجيل عشرات الحالات “المستوردة” سنوياً منذ جائحة كورونا.

كما كشف البروفيسور جنوحات عن رصد أكثر من ألف حالة بولايات الجنوب. معظمها بولاية تمنراست باعتبارها منطقة عبور للرعايا الأفارقة الوافدين من دول الساحل.

في حين أعلن جنوحات أنّ منظمة الصحة العالمية وضعت إستراتيجية للقضاء على الملاريا بحلول سنة 2030. وتحديداً في القارة الإفريقية وشرق آسيا.

كما أكد أنّ اللقاح المضاد للملاريا المكتشف سنة 2021، فعّال بنسبة تصل إلى 80 بالمائة، وهو ما أدى إلى تراجع عدد الوفيات في مناطق انتشاره

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...