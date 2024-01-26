جمعية قصر تافيلالت بغرداية تفتك المرتبة الأولى للجائزة العالمية énergie globale بالنرويج

26 يناير، 2024

افتكّت جمعية قصر تافيلالت بغرداية، المرتبة الأولى للجائزة العالمية énergie globale بالنرويج، عن مشروع المدينة البيئية تفيلالت تجديت، من بين 2000 مشروع من 180 بلد.

واستلم د نوح أحمد، رئيس جمعية قصر تافيلالت بغرداية، عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني، جائزته على المرتبة الأولى للجائزة العالمية énergie globale عن مشروعه المدينة البيئية تفيلالت تجديت بولاية غرداية.
وتنظّم هذه الجائزة مؤسسة ENERGY GLOB العالمية بالنرويج حيث شهدت المسابقة هذه السنة مشاركة 2000 مشروع يمثلون 180 بلد .
حفل التكريم حضره ممثل السفارة الجزائرية بدولة النرويج و الأمين العام لمؤسسة اميدول.

وقدّم رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نورالدين بن براهم، و بهذه المناسبة، نيابة عن كل أعضاء و إطارات و موظفي المرصد أجمل التهاني والتبريكات إلى أحمد نوح رئيس مؤسسة اميدول و كل أعضاء هذه المؤسسة نظير هذا التتويج المستحق ..

ش.ن

26 يناير، 2024

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