جمال بلماضي: الفوز على المنتخب السنغالي يعكس تطور المنتخب الوطني

أعرب الناخب الوطني جمال بلماضي في تقييمه للفوز في المباراة الودية أمام منتخب السنغال، عن تقديره الكبير للانتصار الذي حققه فريق الجزائر على أرض المنافس وأمام جماهيره.

وفي الندوة الصحفية التي عقبت المباراة قال بلماضي: “امل أن يشعر مشجعونا بالسعادة بأداء فريقنا وبالمباراة التي أجريت ضد منتخب كبير جدا مثل السنغال.”

وأكد أيضا أن هذه المباراة الودية كانت مهمة جدا في سياق استعداد المنتخب الجزائري خاصة بالنسبة للاعبين الجدد.

وفيما يتعلق بخطة الفريق الوطني، أضاف بلماضي “سنواصل سياستنا في التشبيب، ونعتقد اننا نملك لاعبين موهوبين جدا”.

وعن تحديات المستقبل قال:” المنتخب السنغالي هو بالتأكيد من أفضل المنتخبات في افريقيا وأتمنى أن نتقابل مرة أخرى في نهائي كأس الأمم الافريقية 2024 ,وأن تكون لدينا فرصة لقيادة منتخبنا في كأس العالم”.

وفي الأخير أشار بلماضي الى أن الهدف الرئيسي حاليا هو التحضير بشكل جيد لتصفيات كأس العالم والتألق في البطولات المقبلة، بما في ذلك كأس الأمم الافريقية.

خديجة م

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