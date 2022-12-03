جمارك: حجز أزيد من 115 ألف قرص مهلوس

تمكن أعوان الفرقة المُتعددة المهام للجمارك ببلدية اسطيل التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالوادي، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، من حجز 93.045 كبسولة من الأقراص المهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فقد جاء ذلك على إثر 5 عمليات متفرقة، أين تم ضبط الكمية مُخبأة بإحكام على متن سيارتين سياحيتين وثلاث شاحنات صغيرة، مع توقيف المخالفين وإحالتهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وحسب بيان ثان لذات المصالح، فقد تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بغرداية، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 22.440 قرصا مهلوسا من نوع بريغبالين 300 ملغ.

وحسب المصدر، فقد تم ضبط الكمية مُخبأة بإحكام على متن سيارة سياحية، مع توقيف المُخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة.

ليديا كبيش

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