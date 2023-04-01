جامعتا تيبازة وغازي عثمان بتركيا توقعان على ثلاث اتفاقيات تعاون لتطوير البحث العلمي

وقعت أمس الجمعة 31 مارس، الدكتورة عائشة دبيب رئيسة ميدان علوم الطبيعة والحياة بمعهد العلوم بالمركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة ، ثلاث اتفاقيات تعاون مع جامعة غازي عثمان باشا بتوكات بتركيا.

وتهدف هذه الاتفاقيات التي أبرمت نيابة عن مدير المركز الدكتور يونسي محمد، إلى تعزيز التبادل بين الجامعتين وتطوير البحث العلمي وتبادل الخبرات. واستقبلت الدكتورة عائشة دبيب من طرف رئيس جامعة غازي عثمان باشا بتركيا ونائبه المكلف بالعلاقات الخارجية ، حيث كان لقاء ثريا سيحمل نتائج ايجابية ومفيدة للأساتذة الباحثين والطلبة.

بلال لحول

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