جازي تواصل نموها القوي في الربع الثاني من 2024

أعلنت شركة جازي، في بيان لها، عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2024، والتي أظهرت نموا مستمرا يؤكد قوة ومرونة الشركة في سوق دائم التطور.

وسجّلت جازي، في الربع الثاني من سنة 2024، رقم أعمال بقيمة 27.9 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 10.6% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، و هو الأداء الذي يبرهن حسب جازي، على قدرة الشركة على التكيف مع احتياجات زبائنها والابتكار باستمرار.

وبلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واطفاء الديون والاستهلاك 13.0 مليار دينار، بزيادة 13.1% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، ووصل هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واطفاء الديون والاستهلاك إلى 46.6%، بزيادة نقطة واحدة مقارنة بالعام السابق، مما يعكس الكفاءة التشغيلية لشركة جازي وقدرتها على تحسين مواردها، حسب ذات المصدر.

كما شهد عدد الزبائن ارتفاعا معتبرا ليصل إلى 16.2 مليون زبون في الربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 5.7% مقارنة بالعام السابق.

هذا وخصّصت جازي، على صعيد الاستثمار، 6.3 مليار دينار خلال الربع الثاني من 2024، ليصل إجمالي الاستثمارات منذ جانفي 2024 إلى 14.6 مليار دينار، أي زيادة نصف سنوية بنسبة 5.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ومكنت هذه الاستثمارات من تحسين جودة الشبكة وتسريع نشر شبكة الجيل الرابع، التي ارتفع معدل تغطيتها السكانية إلى 93% أي ما يعادل زيادة 10 نقاط مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

وارتفع متوسط الإيرادات لكل مستخدم بنسبة 4.4%، ليصل إلى أكثر من 573 دينارًا لكل زبون، حيث يوضح هذا التقدم حسب ذات المصدر، التزام جازي بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة عالية لمشتركيها.

كما حققت جازي بعد عامين من شراء الصندوق الوطني للاستثمار لجميع أسهم الشركة تقريبًا في أوت 2022، نموًا قويًا برقم مزدوج، وهو أداء غير مسبوق لم تحققه الشركة منذ أكثر من 10 سنوات، وارتفعت قيمة رقم الاعمال بنسبة 18.4%، مما أدى إلى تحقيق إيرادات إضافية بنحو 17 مليار دينار، في حين ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واطفاء الديون والاستهلاك بنسبة 19.7%، كما عززت جازي قاعدة زبائنها بأكثر من 1.6 مليون مشترك، فيما زادت الاستثمارات بشكل ملحوظ، من متوسط سنوي قدره 15 مليار دينار إلى أكثر من 25 مليار دينار، وأدى ذلك إلى تحسين سرعة الإنترنت بنسبة 91%، وتوسيع تغطية السكان بشبكة الجيل الرابع بنسبة 19.7 نقطة، وتوسيع الشبكة التجارية من خلال افتتاح 15 متجرا جديدا، عشرة منها في ولايات الجنوب الكبير.

هذا وتعتزم جازي مواصلة ديناميكية الاستثمار في السنوات القادمة من خلال تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية وخلق عروض جذابة بالإضافة إلى خدمات ذات قيمة مضافة عالية من أجل الحفاظ على مكانة قوية في سوق الاتصالات في الجزائر.

شرف الدين عبد النور