جازي تدشّن أول برج اتصالات مصنوع محليا من طرف شركة أنابيب

وضعت شركة جازي الرائدة في مجال الابتكار التكنولوجي مؤخرا حيّز الخدمة أول برج اتصالات تمّ تصميمه وتصنيعه محليا من قبل الشركة الوطنية للأنابيب وتحويل المنتجات المسطحة “انابيب” وذلك بمنطقة خميس مليانة بولاية عين الدفلى.

وأفاد بيان لجازي أنّ هذا الانجاز يؤكد التزام الشركة بتشجيع و دعم الصناعة الوطنية. ويبرز البرج الجديد، الذي تمّ تصنيعه وفقًا لأعلى معايير الجودة، خبرة شركة أنابيب وقدراتها التقنية في تصميم وبناء هياكل الاتصالات الحيوية.

و بفضل الاستثمار في الإنتاج المحلي، تعزّز جازي مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتدعّم التوظيف وتنمية المهارات والكفاءات الجزائرية، يضيف البيان.

وأشادت جازي بشركة أنابيب التي أبرزت خبرتها التقنية وقدرتها على تلبية الاحتياجات الخاصة لزبائنها، من خلال تصنيع هذا المنتوج المصمم خصيصًا لمتعامل الهاتف النقال جازي.

ويعزّز هذا التعاون مع جازي مكانة أنابيب كفاعل رئيسي في صناعة البنية التحتية للاتصالات في الجزائر، يختم البيان.

كوثر غريبي