“جازي” تختتم مشاركتها الناجحة في النسخة الثانية لملتقى التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية

إختتمت شركة جازي، الرائدة في مجال الابتكار التكنولوجي في الجزائر، بنجاح، مشاركتها في النسخة الثانية من معرض التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، الذي انعقد من 5 إلى 7 مارس الجاري، في المدرسة الوطنية العليا للفندقة والاطعام، بعين بنيان، والذي شكل فرصة مهمة في الترويج للحلول التكنولوجية والخدمات ذات القيمة المضافة التي طورتها الشركة.

و كان جناح جازي، خلال هذا الحدث الكبير، في دائرة الضوء، بفضل زيارة كل من كريم بيبي تريكي، وزير البريد والاتصالات، و ياسين وليد، وزير اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

و تميزت مشاركة جازي، في الدورة الثانية للتكنولوجيا المالية والتجارة الالكترونية، بعرض أحدث حلولها التكنولوجية وخدماتها ذات القيمة المضافة، المصممة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين من الخواص والشركات.

بالإضافة إلى ذلك، سمحت العروض الحية التي قُدمت للزوار اكتشاف التأثير الإيجابي لهذه الابتكارات على تجربة الزبائن وعلى تحديث الخدمات المالية في الجزائر.

هذا و تقدمت جازي بالشكر لجميع الزوار والشركاء والمساهمين الذين شاركوا في نجاح هذه الطبعة الثانية للتكنولوجيا المالية والتجارة الالكترونية، و أكدت التزامها بدعم الابتكار والتقدم التكنولوجي من خلال الاستثمار في تطوير الحلول المبتكرة لتلبية الاحتياجات الجديدة والمتنامية للسوق الجزائرية.

شرف الدين عبد النور

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