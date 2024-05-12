جازي تتسلّم أول برج اتصالات مصنوع بنسبة إدماج محلي بـ90٪ من قبل شركة “أنابيب”

جازي تتسلّم أول برج اتصالات مصنوع بنسبة إدماج محلي بـ90٪ من قبل شركة “أنابيب”

أعلنت شركة أوبتيموم تيليكوم الجزائر “جازي”، والشركة الوطنية للأنابيب وتحويل المنتجات المسطحة “أنابيب”، مؤخرًا، عن تخطيهما مرحلة مهمة، في تفعيل الشراكة التي تجمع بينهما.

و تمثلت هذه الخطوة، في تسليم شركة أنابيب إلى جازي، أول برج اتصالات مصنوع بنسبة إدماج محلي وصلت إلى 90٪، بحيث يبرهن هذا الإنجاز على التزام المؤسستين تجاه تشجيع ودعم الكفاءات والخبرات الوطنية الجزائرية.

وكانت جازي وأنابيب، قد قامتا معًا بتسطير استراتيجية تعاون مشتركة وطموحة، تهدف إلى دعم الابتكار في مجال الاتصالات.

كما تبرز هذه الخطوة أيضًا، تصميم الشركتين على المضي قدما، في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، من أجل إبراز قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلية.

شرف الدين عبد النور