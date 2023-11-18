تيزي وزو: وضع حيز الخدمة شبكة الغاز الطبيعي لفائدة 2207 مسكن ببلدية زكري

قام وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، خلال زيارة العمل و التفقد التي يقوم بها إلى ولاية تيزي وزو، بوضع حيز الخدمة لشبكة الغاز الطبيعي لفائدة 2207 مسكن، على مستوى بلدية زكري.

و أكد الوزير عرقاب، بالمناسبة بتواصل تجسيد مشاريع التنمية الاجتماعية حسب الأولويات، مؤكدا عزم الدولة وسهرها على التكفل بمتطلبات وانشغالات المواطنين، من خلال تخصيص أغلفة مالية معتبرة، تخص مختلف برامج الربط بالكهرباء والغاز حرصا منها على تحسين الظروف المعيشية للمواطن، وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.

كما دعا وزير الطاقة، سكان المنطقة الى احترام قواعد السلامة وتفادي الاستعمال الخاطىء للغاز الطبيعي وكذا اتباع إرشادات سونلغاز في هذا المجال، حسب بيان وزارة الطاقة والمناجم.

شرف الدين عبد النور

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