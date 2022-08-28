توقيف 6 اشخاص بالعاصمة في محاولة هجرة غير شرعية

تمكنت عناصر من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية للحمامات بامن المقاطعة الادارية لباب الواد بالجزائر من توقيف 6 اشخاص مشتبه فيهم بتحبيك خطة لمحاولة هجرة غير شرعية من بينهم المسيرين الاساسيين لهذه العملية غير القانونية حسب بيان لخلية الاتصال و العلاقات العامة لامن ولاية الجزائر.

اسفرت العملية ، يضيف البيان ، عن حجز قارب نزهة يبلغ طوله مترا ومحرك بقوة 40 حصان 12 دلو بنزين سعة 30 لتر 07 سترات نجدة بالاضافة الى جهاز تحديد المواقع 4 و بوصلة و نظار ليلي وكذا مبلغ مالي يقدرب 158 اورو و مركبة

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم امام الجهات المختصة اقليميا لتتم محاكمتهم بعد القيام بالاجراءات القانونية اللازمة حسب ما جاء به ذات البيان .

حورية سعداوي

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