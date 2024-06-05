توقيف 59 شخصا مشتبها فيه إثر أحداث العنف والشغب بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة

توقيف 59 شخصا مشتبها فيه إثر أحداث العنف والشغب بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة

أعلنت محكمة قسنطينة، عن توقيف 59 شخصا مشتبها فيه، من بينهم 20 قاصراً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، وذلك إثر أحداث العنف والشغب التي وقعت بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، يوم 03 جوان الجاري.

وتم تقديم 39 مشتبهاً فيه بالغاً، أمام النيابة، ومتابعتهم بموجب إجراءات المثول الفوري، بجنح إتلاف الممتلكات والمنشآت القاعدية المملوكة للدولة، بمناسبة تظاهرة رياضية وارتكاب أعمال عنف والاعتداء على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم، مع سبق الإصرار والترصد وحمل أسلحة بيضاء.

و تم تأجيل القضية لجلسة 2024/06/20، بطلب من الدفاع، مع الأمر بوضع 37 متهما رهن الحبس المؤقت.

هذا و لا تزال التحريات متواصلة مع باقي الأشخاص الذين يكشف عنهم التحقيق، لتورطهم في أفعال جنائية، وسيتم تقديمهم بمجرد انتهاء التحقيقات.

شرف الدين عبد النور