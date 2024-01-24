توقيف 42 شخصا ينشطون في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

24 يناير، 2024

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 جانفي الجاري، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت وإن ڤزام، 42 شخصا، وضبطت 24 مركبة و 100 مولدا كهربائيا، و 82 قنطارا من خام الذهب و الحجارة، و 63 مطرقة ضغط، إستعملت في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسب ما أفاد به بيان وزارة الدفاع الوطني.

كما ضبطت ذات المفارز، 06 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات إستعملت لذات الغرض، حسب ذات المصدر.

 

شرف الدين عبد النور

24 يناير، 2024

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