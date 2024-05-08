توقيف 375 شخصا يمارسون نشاط التنقيب غير المشروع عن الذهب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي في الفترة الممتدة من الفاتح الى السابع ماي الجاري, 375 شخصا وضبطت 45 مركبة و192 مولدا كهربائيا و113 مطرقة ضغط و03 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني انه تم ايضا، توقيف 16 شخصا آخر وضبط 09 بنادق صيد و150469 لتر من الوقود و80 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و122 قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

ش.ن