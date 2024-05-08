توقيف 33 متهما في أعمال شغب خلال مباراة كرة قدم بين اتحاد الحراش وشباب باتنة

أصدرت محكمتا الدار البيضاء والحراش، اليوم، أوامر بإيداع 25 متهما، رهن الحبس المؤقت، وإحالة 8 متهمين قُصّر، على قاضي الأحداث المختص، لتورطهم في أعمال شغب، خلال مباراة كرة قدم بين فريقي اتحاد الحراش وشباب باتنة، حسب ما أورده بيان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.

وجاء في البيان “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام، أنه في إطار محاربة جرائم العنف والتخريب، وبعد انتهاء مباراة كرة القدم التي جمعت فريقي اتحاد الحراش وشباب أوراس باتنة بتاريخ 2024/05/05 بملعب أول نوفمبر بالمحمدية، تم تسجيل أعمال شغب أدت إلى تحطيم أملاك ومنقولات عمومية نتج عنها أضرار مادية معتبرة”.

وكشف ذات البيان، أن نيابة الجمهورية لدى محكمتي الدار البيضاء والحراش، أمرتا بفتح “تحقيق ابتدائي في الوقائع، أسفر عن توقيف (25) شخصا بالغا مشتبها فيه، و(08) قصر”.

وأشار ذات المصدر، إلى أنه “بتاريخ 06 و08 ماي 2024، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابتي الجمهورية المذكورتين أعلاه، وتم متابعة المتهمين البالغين بموجب إجراءات المثول الفوري بجنح العصيان والتخريب العمدي لملك الغير والتجمهر غير المسلح طبقا لأحكام قانون العقوبات، وأمرت المحكمة بإصدار أوامر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم، بينما تم إحالة المتهمين القصر على قاضي الأحداث المختص”.

شرف الدين عبد النور