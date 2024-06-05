توقيف 245 شخصا ينشطون في عملية التنقيب غير المشروع عن الذهب

توقيف 245 شخصا ينشطون في عملية التنقيب غير المشروع عن الذهب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، في الفترة الممتدة من 29 ماي إلى 4 جوان الجاري، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام وجانت، 245 شخصا ينشطون في عملية التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

كماضبطت37مركبة و215 مولدا كهربائيا و137مطارق ضغط و11جهاز للكشف عن المعادن بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غيرالمشروع عن الذهب.

كما أضاف ذات البيان انه تمّ توقيف 13شخصا آخر وضبط 06 بنادق صيدو17142 لتر من الوقود و64 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و 58قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

ش.ن