توقيف 172 شخصا ينشطون في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب و هذا ما تم ضبطه

27 ديسمبر، 2023
توقيف 172 شخصا ينشطون في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب و هذا ما تم ضبطه

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار و إيليزي وجانت، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 ديسمبر الجاري، 172 شخصا، وضبطت 18 مركبة و 109 مولدات كهربائية، كانت تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسب ما كشفه بيان وزارة الدفاع الوطني.

كما ضبطت ذات المفارز، 105 مطارق ضغط و 5 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات استُعملت في ذات الغرض، حسب ذات المصدر.

 

شرف الدين عبد النور

27 ديسمبر، 2023

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