توقيف 16 شخصا تورطوا في قضية تكوين عصابات أحياء بالعاصمة

تمكّنت مصالح أمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد، بأمن ولاية الجزائر، من توقيف 16 شخصا، عن قضية جناية تكوين عصابة أحياء، خلق جو من عدم الأمن في أوساط الأحياء السكنية، الإعتداء الجسدي على الغير بإستعمال أسلحة بيضاء محظورة، وتعريض حياة الغير وحرياتهم وأمنهم للخطر مع المساس بالممتلكات، حسب ما أورده بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و جاءت قضية الحال حسب ذات المصدر، على اثر تلقي نداء من قاعة العمليات بعد منتصف الليل بخصوص الإعتداء على أحد الأشخاص على مستوى إحدى الحدائق العمومية بالجزائر الوسطى.

على الفور، تدخل عناصر فرق الشرطة القضائية لسيدي أمحمد لتوقيف المشبوهين حيث تبيّن أن الأمر تعلق بشجار بين مجموعتين من الأشخاص بواسطة أسلحة بيضاء محظورة، يضيف ذات البيان.

و أسفرت العملية عن توقيف عناصر العصابتين المتكونتين من 16 شخصا، كما تم حجز أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأشكال والأنواع، قارورة غاز مسيلة للدموع، عصي خشبية ، بخاخات طلاء، و 8 مركبات سياحية.

و بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

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