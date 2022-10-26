توقيف 08 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

26 أكتوبر، 2022

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 أكتوبر 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 08 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

في حين تم في نفس الاطار، كشف وتدمير قنبلة (01) تقليدية الصنع بالبليدة، يضيف ذات البيان

رمزي أحمد توميات

26 أكتوبر، 2022

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