توقيف مروج مخدرات بالعاصمة

9 يناير، 2023
أفلحت عناصر الأمن الحضري السادس” شارع الشهداء ” بأمن المقاطعة الإدراية سيدي أمحمد،في توقيف مشتبه فيه مسبوق قضائيا في قضايا المتاجرة و ترويج المخدرات،حيث يقوم ببيعها في الأوساط الشبانية بما فيهم القصر في الحي السكني محل إقامته،حسب ماجاء في بيان لخلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.
و ذكر البيان، بأن ذات العناصر تمكنت من ضبط و حجز كل من:120 قرص مؤثر عقلي،3لفافات من المخدرات الصلبة “هيروين” بوزن 0.26غ،3لفافات من المخدرات الصلبة “كريستال” بوزن1.3غ،قطع من المخدرات”القنب الهندي”،4قارورات تحتوي محلول مخدر،2أسلحة بيضاء محظورة،4هواتف نقالة و مبلغ مالي بالعملة الوطنية المقدر بـ5300 د.ج من عائدات الترويج.
و حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليمي،بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، يختم البيان.
حورية سعداوي
9 يناير، 2023

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