 توقيف عصابة خطيرة تروج المؤثرات العقلية في العاصمة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي في العاصمة من الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة تختص في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حسب بيان للمصالح ذاتها.

ووفقا للمصدر، فإن قضية الحال التي تمت الإشراف الدائم والمستمر للنياية المختصة إقليميا، أسفرت عن توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر، حيث تتراوح أعمارهم ما بين 24 و44 سنة.

وذلك عن قضية جناية المساس بالصحة العمومية، الحيازة قصد النقل، التخزين، البيع والشراء للمؤثرات العقلية، في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

هذا وقد حجزت مصالح الشرطة لدى الموقوفين 7005 كبسولة من المؤثرات العقلية، 11 سلاح أبيض محظور من الصنف السادس من مختلف الأحجام و الأنواع، 10 هواتف نقالة، مبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بــ 0000. 56 دج من العملة الوطنية و3 مركبات سياحية تستعمل في نقل السموم.

كما أن التحريات في القضية من قبل ذات الفرقة بالتنسيق بين المصالح أفضى إلى توقيف أحد الموقوفين مبحوث عنه في قضية مماثلة على مستوى الأمن الحضري السادس رايس حميدو.

و تم ضبط وحجز خلال تلك العملية 19520 كبسولة من المؤثرات العقلية، سلاح أبيض محظور من الصنف السادس كبير الحجم – ساطور- ، أسلحة بيضاء محظورة، بندقية صيد، 3 مخدرات من نوع القنب الهندي.

وبعـد استكمال جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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