قام المجمعان الجزائريان “أسميدال” المختص في إنتاج وتسويق وتطوير الأسمدة ومنتجات الصحة النباتية “فرع سوناطراك” ومجمع مناجم الجزائر “MANAL” من جهة. والشركتان الصينيتان “ووهان وتيانان” من جهة ثانية، بتوقيع عقد مساهمين ليقيما بالشراكة، شركة مساهمة خاضعة للقانون الجزائري.

وستكون الشركة خاضعة للقانون الجزائري. وذلك للشروع في النشاطات الأولية المتعلقة بتطوير مشروع الفوسفات المدمج، بحيث يمتلك الطرف الجزائري نسبة 56 بالمائة من هذه الشركة الجديدة المسماة الشركة الجزائرية الصينية للأسمدة “ألجيرين شاينيس فارتيليزر كومباني”، في حين يملك الجانب الصيني نسبة 44 بالمائة.

ويعد مشروع الفوسفات المدمج باستثمار يناهز سبعة مليار دولار. أول مشروع مدمج في الجزائر في مجال الإستغلال المنجمي وإنتاج الاسمدة.

كما سيتضمن المشروع تطوير واستغلال منجم الفوسفات ببلاد الحدبة وجبل العنق بولاية تبسة والتحويل الكيميائي للفوسفات بوادي الكبريت بولاية سوق أهراس وصناعة الاسمدة بحجر السود بولاية سكيكدة، إضافة إلى المنشآت المينائية الموجهة لميناء عنابة.

وبعد استكمال المشروع ستنتج الشركة في النهاية 5.4 مليون طن سنويا من الأسمدة. كما سيسمح المشروع بتوفير حوالي 12 ألف منصب شغل في مرحلة الإنشاء وفي مرحلة الإستغلال حوالي 6 آلاف منصب شغل مباشر و 24 ألف منصب شغل غير مباشر.

رمزي أحمد توميات

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