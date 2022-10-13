توقيع اتفاقية لتصنيع سيارات “FIAT” في الجزائر

13 أكتوبر، 2022

كشف اليوم الخميس، وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن الجزائر وقعت اتفاقية، مع مجمع “FIAT” “فيات”، لتصنيع السيارات بالبلد.

وأورد زغدار، خلال تنشيطه لندوة حول القرارات الأخيرة المتعلقة باستيراد السيارات :” وقعنا اتفاقية مع مجمع FIAT لتصنيع السيارات في الجزائر”.

وأبرز ذات المتحدث، أن شركة “فيات” تُصنف حاليا ضمن أفضل مُصنعي السيارات في العالم، كاشفا أنخا قدمت التزامات لتحقيق نسبة إدماج عالية تستجيب لما نصبوا إليه وذلك على المدى القريب،

وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الصناعة بالقول :”نسعى لوضع أسس قوية لتطوير قطاع صناعة السيارات مع الشركاء ذوي الخبرة الكبيرة في هذا المجال”.

وتابع وزير الصناعة قائلا:” ان الرؤية المستقبلية لتطوير هذه الشعبة في بلدنا ترى في إقامة هذا المشروع الصناعي أهمية بالغ”

رمزي أحمد توميات

13 أكتوبر، 2022

مقالات ذات صلة

اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ترحب بقرار الإتحاد الأوروبي بخصوص رفضه إستخدام المغرب للأطفال القاصرين في عملية الإبتزاز السياسي

12 يونيو، 2021

توقيف مغربي مندس وسط الحراك بالعاصمة

26 مارس، 2021

استلام مليونين ونصف جرعة من لقاح الانفلونزا الموسمية

29 سبتمبر، 2022

قضيتا علي حداد وكونيناف : المحكمة العليا ترفض طعون النيابة العامة والخزينة العمومية و المتهمين

27 مايو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: