توقيع اتفاقية لتصنيع سيارات “FIAT” في الجزائر

كشف اليوم الخميس، وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن الجزائر وقعت اتفاقية، مع مجمع “FIAT” “فيات”، لتصنيع السيارات بالبلد.

وأورد زغدار، خلال تنشيطه لندوة حول القرارات الأخيرة المتعلقة باستيراد السيارات :” وقعنا اتفاقية مع مجمع FIAT لتصنيع السيارات في الجزائر”.

وأبرز ذات المتحدث، أن شركة “فيات” تُصنف حاليا ضمن أفضل مُصنعي السيارات في العالم، كاشفا أنخا قدمت التزامات لتحقيق نسبة إدماج عالية تستجيب لما نصبوا إليه وذلك على المدى القريب،

وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الصناعة بالقول :”نسعى لوضع أسس قوية لتطوير قطاع صناعة السيارات مع الشركاء ذوي الخبرة الكبيرة في هذا المجال”.

وتابع وزير الصناعة قائلا:” ان الرؤية المستقبلية لتطوير هذه الشعبة في بلدنا ترى في إقامة هذا المشروع الصناعي أهمية بالغ”

رمزي أحمد توميات

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