أشرف وزير الدّولة، عميد جامع الجزائر، محمّد المأمون القاسميّ الحسنيّ، اليوم، رفقة والي ولاية قسنطينة، عبد الخالق صيودة، على مراسم توقيع اتفاقية تسليم مكتبة العلّامة عبد الحميد بن باديس، ونقلها إلى جامع الجزائر، لتكون وقفا عليه.

ووقّع الاتفاقية عن جامع الجزائر، مدير الديوان، أ.د بومدين بوزيد، وعن مؤسسة العلامة بن باديس، إبنة أخيه، الدّكتورة فوزية بن باديس.

وكان عميد جامع الجزائر، قد حلّ صباح اليوم، بولاية قسنطينة، للإشراف على الاحتفالات المخلّدة ليوم العلم، الموافق لـ16 أفريل من كل سنة.

شرف الدين عبد النور